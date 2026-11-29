All’iniziativa promossa in occasione del 25 novembre sono intervenute la presidente del Tribunale di Vibo Mellace e la procuratrice facente funzioni Iannazzo. Spazio anche alla testimonianza di Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta all’ex marito che le diede fuoco

Magistratura, scuola e istituzioni a confronto sul tema della violenza contro le donne. A Filadelfia, in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, nel corso del quale sono state affrontate le implicazioni giuridiche, sociali e culturali del fenomeno.

Alla manifestazione sono intervenute la presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Abigail Mellace, e la procuratrice della Repubblica facente funzioni, Concettina Iannazzo, che hanno illustrato gli aspetti giuridici del fenomeno, soffermandosi sugli strumenti di contrasto e sulle responsabilità. La dirigente scolastica ha invece richiamato il ruolo della scuola nella prevenzione e nell'educazione al rispetto.

Le testimonianze e il ruolo della scuola

Nel corso dell'incontro sono state ascoltate le testimonianze dei beneficiari del progetto Sai, che hanno contribuito alla riflessione sulla trasversalità di un fenomeno che non conosce confini geografici, sociali e culturali. A queste si è aggiunta quella di Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta a un tentativo di femminicidio. La manifestazione è stata accompagnata anche dalla proiezione di alcuni video di sensibilizzazione.

L'appello della sindaca: «Il silenzio non deve mai diventare una prigione»

Soddisfazione per la partecipazione all'iniziativa è stata espressa dalla sindaca di Filadelfia, Anna Bartucca.

«Non è mai troppo parlare di violenza, non è mai troppo sensibilizzare, approfondire e creare occasioni di confronto – ha evidenziato la prima cittadina –. La violenza non conosce confini e può manifestarsi in ogni contesto, indipendentemente dalla provenienza o dalla condizione sociale. Per questo è fondamentale continuare a parlarne, promuovere consapevolezza, educare al rispetto e soprattutto incoraggiare chi subisce violenza a non arrendersi, a chiedere aiuto e a denunciare. Il silenzio non deve mai diventare una prigione».

La sindaca ha infine rivolto un ringraziamento agli studenti e ai docenti dell'Istituto omnicomprensivo per la partecipazione e alla giornalista Mariella Perrone, che ha condotto l'incontro, sottolineando la necessità di dare continuità alle iniziative di sensibilizzazione anche al di là della ricorrenza del 25 novembre.