Riprendono gli impegni sul territorio provinciale per i due Club Service. L’iniziativa con il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Polo Museale

Riprendono gli impegni sul territorio per il Rotary Club Nicotera Medma, il quale, unitamente al Rotaract e all’Inner Wheel Nicotera Medma, con il patrocinio del Comune di Soriano Calabro ed il Polo Museale, hanno organizzato una tavola rotonda sul tema sempre attuale “Violenza sulle donne. Problema culturale o deficit mentale?” L’evento avrà luogo domani, 13 novembre, alle ore 17,00, presso la sala consiliare del comune di Soriano. Ai saluti dei presidenti dei Club e, in particolare, di Mario Romano, seguirà quello del sindaco della città, Vincenzo Bartone, e del direttore del Polo Museale, Mariangela Preta. Gli interventi, tutti al femminile, spetteranno a Shyama Bokkory, mediatrice linguistica, a Francesca Mallamace, assistente sociale e responsabile del centro antiviolenza “Angela Morabito”, a Simona Loizzo, dirigente sanitario e consigliere regionale, a Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale. [Continua in basso]

Le conclusioni della tavola rotonda spetteranno a Sonia Lampasi, assistente del Governatore Distretto 2102 . A moderare i lavori il giornalista Giacomo Francesco Saccomanno. Alle ore 19 ci sarà il momento musicale con Offerta musicale di Venezia “Il mandolino fra Venezia e Napoli”, con musiche di Vivaldi, Scarlatti e Piccone. Musicisti Lars Forslund al mandolino, Lorenzo Parravicini al violoncello e Mario Parravicini al virginale. Un incontro, dunque, fortemente voluto dal Rotary Club e dagli altri organizzato, su un tema rilevante sul quale bisogna continuare a porre l’attenzione con continuità e che si inserisce nell’attività di sensibilizzazione portata avanti dai Club Service presenti sul territorio. Un incontro che vorrà affrontare il problema in modo reale e con esperienze reali che potranno, così, meglio chiarire una violenza a volte del tutto inspiegabile.