La libertà di una donna passa anche dalla possibilità di avere un lavoro, un reddito e di non dipendere economicamente da chi le fa violenza. È uno degli aspetti sui quali richiama l’attenzione la Provincia di Vibo Valentia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A intervenire sono la consigliera provinciale di Parità, Antonella Rotella, e il presidente dell’ente, Franco Barbalace, che sottolineano la necessità di un impegno quotidiano sul fronte delle pari opportunità, dell’educazione al rispetto e della tutela dei diritti.

L’indipendenza economica come argine alla violenza

Non soltanto la condanna degli abusi fisici e psicologici, dunque, ma anche la necessità di intervenire sulle condizioni sociali ed economiche che possono rendere più difficile per una donna sottrarsi a una relazione violenta.

«La violenza di genere è un fenomeno strutturale, profondamente radicato nella società – evidenzia Rotella – che trova terreno fertile anche nelle disuguaglianze economiche e nella disparità di opportunità. La mancanza di un lavoro dignitoso, la precarietà occupazionale e la difficoltà di conciliare vita professionale e familiare possono accrescere la vulnerabilità delle donne, rendendo più difficile sottrarsi a situazioni di sopraffazione e violenza».

In un territorio come quello vibonese, la promozione della parità nel mondo del lavoro assume, secondo la consigliera, anche una funzione di prevenzione. In questa direzione si inserisce l’attività istituzionale dell’ufficio di Parità, chiamato a contrastare le discriminazioni nell’accesso all’occupazione, nella retribuzione e nelle progressioni di carriera, ma anche fenomeni come le dimissioni in bianco e il demansionamento al rientro dalla maternità.

«L’autonomia economica non è soltanto una questione occupazionale o reddituale: è uno strumento di libertà, dignità e autodeterminazione».

La rete territoriale e l’appello alle donne del Vibonese

Da qui la necessità di consolidare una rete territoriale che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, centri antiviolenza, scuole, organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale. Un percorso che, secondo Rotella, deve passare anche attraverso il sostegno alle aziende nell’adozione di politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro e nei percorsi di certificazione della parità di genere.

Centrale è poi l’educazione delle nuove generazioni, affinché gli stereotipi non si traducano in discriminazioni e comportamenti prevaricatori.

«Il 25 novembre non può esaurirsi in una parentesi emotiva, destinata a chiudersi il giorno successivo», rimarca la consigliera, che rivolge un appello direttamente alle donne del Vibonese: «Non siete sole. Esiste una rete di ascolto, sostegno e tutela alla quale rivolgersi, anche per far valere i propri diritti nel mondo del lavoro».

Barbalace: un impegno che vada oltre il 25 novembre

Sulla responsabilità delle istituzioni e della comunità educante si sofferma anche il presidente della Provincia, Franco Barbalace.

«Contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione significa contribuire alla costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla dignità della persona e sull’uguaglianza dei diritti».

Un ruolo fondamentale, secondo Barbalace, spetta alle famiglie e alla scuola, chiamate a trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto reciproco e della libertà individuale.

«Le istituzioni, dal canto loro, hanno il dovere di favorire questo percorso di crescita culturale e sociale, affinché nessuna donna debba vivere nella paura o vedere compromessa la propria libertà. Un impegno che deve accompagnare quotidianamente il nostro agire, ben oltre il significato simbolico del 25 novembre».