Alla manifestazione hanno preso parte anche il prefetto di Vibo Lulli e il procuratore Falvo. Assegnate delle borse di studio agli alunni della scuola locale

Si è chiusa oggi a Zambrone la due giorni dal titolo “Rassegna di legalità: legge, lettura, lavoro”. Ieri è toccato a Doris Lo Moro – già magistrato, parlamentare e sindaco di Lamezia Terme – discutere di lavoro, tra dignità e diritto-dovere di ogni cittadino. Una vera e propria lectio magistralis profonda nei contenuti e veicolata con semplicità. Sempre ieri, lo scrittore Francesco Pileggi ha animato alcune letture per i bambini delle scuole primarie. Assegnate, poi, sei borse-studio per i più meritevoli delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado e un libro per tutti gli allievi della classe I e della scuola primaria. Oggi è toccato al prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, e al procuratore Camillo Falvo, discutere intorno ai percorsi della legalità. Il prefetto si è soffermato sul ruolo dell’Ufficio Territoriale del Governo e su quello degli enti locali. Ed ha sottolineato come senza legge non vi sia libertà. Il procuratore Falvo, invece, ha spiegato il senso dell’impegno culturale che va correlato all’azione delle pubbliche istituzioni nel contrasto alla cultura mafiosa. Dal canto suo, il dirigente scolastico, Francesco Fiumara, ha relazionato sul nesso profondo tra legge, lavoro e lettura. [Continua in basso]

fare gli onori di casa il sindaco, Corrado L’Andolina, che ha spiegato il senso dell’iniziativa e ha manifestato la volontà d’istituzionalizzarla con cadenza annuale e di proseguire lungo tale percorso. Al termine, inaugurata una statua dedicata a Cecilia Faragò, ultima donna processata per stregoneria e realizzata dal maestro Antonio La Gamba, collocata nel “Museo a cielo aperto, Calabria al femminile” della Piazza VIII Marzo. Assegnati dall’amministrazione comunale due attestati di benemerenza sia al prefetto che al procuratore della Repubblica. Trasmesso durante l’evento un video che ricorda le vittime di mafia con la colonna sonora di Fabrizio Moro: “Pensa”. Due le poesie dedicate alla manifestazione e scritte e lette da Romana Grillo (poetessa e consigliere comunale) e da Rita Pietropaolo (poetessa ed attrice).

Al momento dell’inaugurazione della statua, gli allievi della scuola secondaria di primo grado hanno eseguito l’inno nazionale. Presenti, altresì, il tenente-colonnello Alessandro Corda, vice-comandante provinciale dei carabinieri e comandante del reparto operativo del comando di Vibo Valentia, Emanuele Palombi, capitano e comandante dei carabinieri della Compagnia di Tropea e il maresciallo ordinario Luca Signorello della Stazione dei carabinieri di Zungri. Presenti anche i consiglieri Carlo Ferraro, Mariana Iannello e il presidente della Commissione comunale cultura, Antonella Grillo, l’assessore Enza Carrozzo e il vicesindaco, Nicola Grillo. [In basso le foto]