Italia campione d’Europa 2021, pure a Vibo esplode la gioia dei tifosi-Video

Anche a Vibo Valentia tutti in strada ieri sera a festeggiare la nazionale di mister Mancini divenuta Campione d’Europa, dopo avere battuto in finale l’Inghilterra ai calci di rigore. La vittoria, ottenuta peraltro nello storico stadio oltremanica di Wembley, porta l’Italia, 53 anni dopo la conquista del suo primo e fino a ieri sera unico titolo europeo, ancora una volta sul tetto del vecchio continente. Incontenibile la gioia dei tifosi: e nel capoluogo, come nel resto del Bel Paese, tanta gente si è riversata per le strade, ha riempito piazze e vicoli, sventolando la bandiera tricolore. Mentre i caroselli d’auto hanno paralizzato il traffico in diverse vie del centro. Una autentica festa andata avanti in città per diverse ore. Cori e trombette hanno fatto poi da sottofondo e scene di vera felicità per la vittoria di capitan Chiellini e compagni, che proprio nella giornata di oggi, unitamente allo staff tecnico, saranno ricevuti dal presidente Mario Draghi a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo.