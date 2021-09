Tennis Maierato, Tpra Challenge: Grasso, Dotro, Caroleo e Niesi davanti a tutti

Un’altra tornata di gare nell’ambito del torneo Gazzetta Tpra Challenge. In occasione dell’ultima tappa che si è svolta a Maierato, organizzata dal locale Tc, Grasso, Dotro, Caroleo e Niesi hanno vinto le rispettive sfide nel singolare, mentre si sono disputati anche gli incontri di doppio. [Continua in basso]

Entrando nel dettaglio, nella categoria All star maschile ecco la vittoria di Pasquale Dotro (Tc Nicotera), il quale grazie al suo diritto potente e preciso ha scardinato le difese del bravo Fortunato Rizzo (Tc Maierato). Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una lunghissima battaglia come recita il punteggio finale: 5-6, 6-1, 10-8 e con il finalista che non ha saputo gestire il vantaggio di 4-0 nel tie-break finale.

Emmarita Grasso

Nella categoria All star femminile vi è stato il successo di Emmarita Grasso che in semifinale ha piegato Clara Solla (Asd Sporting Lamezia) per 6-4, 6-2 ed in finale ha battuto Stella Santoro (Tc Maierato) per 6-1 6-1. L’atleta tesserata per l’Asd Momenti di Sport ha avuto un solo momento di difficoltà, in occasione della semifinale, quando dal 4-1 si è ritrovata 4 pari: troppo poco, però, per impensierire o minare la solidità della testa di serie numero 1 del tabellone. [Continua in basso]

Antonio Caroleo

Continua quindi il momento positivo di Antonio Caroleo (Tc Filadeflia) che si è aggiudicato la categoria Open maschile. Superati rispettivamente Luigi Caccamo e Giulio Gemelli (entrambi tesserati con il Tc Maierato), ha sconfitto per 6-4, 6-5 Francesco Caloiero (Tc Maierato) al termine di una finale equilibrata e combattuta, come si può notare dal punteggio conclusivo. Alla sua seconda affermazione Tpra, Caroleo ha anche accusato qualche guaio fisico nell’ultimo game, che non gli ha impedito di terminare la sfida al tie break .

Marcello Niesi

Il derby della categoria limit50 maschile è andato a Marcello Niesi il quale ha annullato tre match point consecutivi a Giulio Gemelli. Dopo aver conquistato il primo set per 6-3, Niesi ha subito il ritorno dell’avversario che ha conquistato il secondo set 6-1. Al tie break finale rimonta prepotente da 3-6, con Niesi che ha inanellato quattro punti consecutivi. Realizzata questa gran bella rimonta, qualche ora dopo Marcello Niesi ha subito un ribaltamento del punteggio nella gara di doppio che ha affrontato assieme a Rocco Rizzo. In vantaggio per 6-4, Niesi e Rizzo hanno ceduto gli altri due set a Carlo Lico (Tc Maierato) e Domenico Defina (Tennis Ball Vibo) poi vincitori 6-2 7-5. E non solo: perché proprio in occasione del tie-break finale la coppia Rizzo – Niesi ha dilapidato un importante vantaggio di 5-2. [Continua in basso]

Domenico Defina e Carlo Lico

Bravi comunque Lico e Defina a crederci e ad ottenere i successivi cinque punti che li hanno portati alla vittoria. Nel Doppio misto si sono imposti Gabriella Chindamo (Tennis Ball Vibo) e Pasquale Dotro. In semifinale 6-3 6-0 inflitto alla coppia Clara Solla – Anello Massimiliano (Tc Filadelfia), mentre in finale è arrivata la vittoria su Ludmila Tanasiev e Marcello Niesi per 6-5 6-2. I vincitori si sono così qualificati per il master regionale in programma a Reggio sabato 25 e domenica 26 settembre.