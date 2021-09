La Vibonese ci riprova in Campania: serve una vittoria per lasciare l’ultimo posto

In occasione del primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C, la Vibonese va a caccia di ciò che nell’intero 2021 non è mai riuscita ad ottenere, vale a dire una vittoria in trasferta. Per i rossoblù, ultimi della classe, ecco la partita in Campania contro la Paganese, squadra rivelazione di questa prima fase, che fra l’altro ha appena fermato la capolista Bari, in trasferta, con la rete del pari siglata da Firenze. Nel punto conquistato in Puglia c’è stata anche la firma del portiere Baiocco, in grado di sventare un rigore calciato da Antenucci. [Continua in basso]

Al di là dello stato di salute e del valore dell’avversario, Gaetano D’Agostino deve trovare delle risposte dalla sua squadra. Gli errori cominciano ad essere tanti e i punti perduti malamente hanno portato la Vibonese all’ultimo posto in classifica. Il rientro di Polidori potrebbe dare una mano di aiuto in un reparto, quello arretrato, apparso svagato nell’ultima gara casalinga, anche se è tutta la squadra finora ad aver reso al di sotto delle aspettative.

«Giocare subito ci farà soltanto bene. Non è tempo di pensare. È tempo solo di rialzarsi e reagire»: così Gaetano D’Agostino sulla partita odierna della Vibonese. Da parte del tecnico anche il diktat di «crescere in termini di personalità». Nonostante il recente ko e l’ultimo posto in classifica «sono fiducioso per la gara di Pagani, che rimane comunque una squadra molto organizzata». Ciò significa che bisognerà ridurre al minimo gli errori. [Continua in basso]

Niente alibi, allora, per una Vibonese che non può permettersi ulteriori passi falsi e che deve ritrovare anche l’affetto e la fiducia dei propri tifosi. Fra la gara di stasera a Pagani e quella di domenica al Luigi Razza contro il Potenza, è doveroso attendersi delle risposte. In Campania, per la 6ª giornata di campionato, rientrano a disposizione di D’Agostino il centrocampista Tumbarello e il difensore Polidori, con quest’ultimo che dovrebbe ritrovare il posto da titolare in difesa. Sono 22 i calciatori che D’Agostino ha portato in Campania. Portieri: Marson, Mengoni. Difensori: Cigagna, Ciotti, Fomov, Mahrous, Mauceri, Polidori, Vergara. Centrocampisti: Basso, Bellini, Cattaneo, Gelonese, Tumbarello. Attaccanti: Golfo, Grillo, La Ragione, Ngom, Persano, Senesi, Sorrentino, Spina. Si gioca al “Marcello Torre” alle ore 18. Dirigerà il confronto Calzavara di Varese, con l’assistenza di Barberis di Collegno e Spagnolo di Reggio Emilia.