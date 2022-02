La Vibonese stecca ancora: solo un pari con la Paganese

Nulla da fare per i rossoblù, bloccati sul nulla di fatto al Luigi Razza nello scontro diretto con i campani. Espulso Curiale nella ripresa

La Vibonese rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, rimane da sola in fondo alla classifica e allontana le proprie chance di salvezza. Nello scontro diretto con la Paganese, il risultato finale di 0-0 sorride ai campani, che restano così in vantaggio di sette punti sui rossoblù. E adesso traballa la panchina di D’Agostino.

In campo, al solito quando gioca la Vibonese, ritmi bassi. Ad accendere i suoi è Spina, con un tiro che prende l’incrocio dei pali. I campani sprecano dall’altro lato e poi trovano la bella e decisiva opposizione di Mengoni. Nel secondo tempo è Baiocco a fare il miracolo su Curiale, che poi si fa anche espellere per doppia ammonizione. Il risultato non cambia più e il punto serve veramente a poco alla Vibonese.

Vibonese – Paganese 0-0

Vibonese (3-4-2-1): Mengoni; Polidori, Risaliti, Carosso (9’ st Blaze); Corsi (34’ st Cattaneo), Basso, Zibert (34’ st Panati), Mahrous (23’ st Suagher); Grillo (9’ st Ngom), Spina; Curiale. In panchina: Marson, Alvaro, Gelonese, Bellini. Allenatore: Gaetano D’AgostinoPaganese (3-5-2): Baiocco; De Santis, Sbampato (34’ st Konate), Murolo (22’ st Celesia); Martorelli, Cretella (30’ st Tissone), Bensaja, Firenze, Brogni; Tommasini (22’ st Diop), Castaldo.

In panchina: Pellecchia, Avogadri, Perlingieri, Manarelli, Scanagatta, Iannone. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo (Grasso di Acireale e Giorgi di Legnano, IV ufficiale Totaro di Lecce).

NOTE: spettatori 250 paganti, compresi 65 tifosi ospiti. Incasso 2100 euro. Espulso al 33’ st Curiale (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Polidori, Ngom (V), Brogni, Sbampato, Bensaja (P). Angoli: 5-2. Rec.: 1’ pt; 5’ st.