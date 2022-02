Soriano, campo sportivo: presentato in Comune il nuovo progetto

Presentato ufficialmente, presso la sala consiliare del Comune, il progetto per il rifacimento del campo sportivo comunale “Alexandra Primerano” di Soriano Calabro. Alla presentazione hanno preso parte anche i presidenti dell’Ags Soriano 2010 e della Polisportiva Sorianese che da anni operano per la comunità e che «finalmente – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Bartone – avranno un campo degno dei campionati importanti cui partecipano ma soprattutto degno degli sforzi e della passione che hanno per il calcio e per Soriano». [Continua in basso]

Il progetto di 600mila euro si aggiunge, peraltro, a quello di quasi 500mila che – spiega sempre il primo cittadino – «ci consentirà di costruire un campo da tennis, un campo di calcio a 5 e un campo polivalente che saranno non solo punto di riferimento sportivo per l’intero comprensorio dell’Alto Mesima, ma ci permetterà di riqualificare un’area abbandonata a degradata da moltissimi anni. L’amministrazione dimostra fattivamente l’importanza che rappresenta lo sport per una comunità, ne riconosce la potenza emotiva e la capacità di aggregare. Lo sport – aggiunge Vincenzo Bartone – è palestra di vita, è capace di insegnare valori necessari per una vita all’insegna dell’amore di sé e degli altri, del rispetto, del buon umore e della salute mentale e fisica».



Per tutti questi motivi, il sindaco sottolinea in chiusura che «siamo orgogliosi e fieri di aver raggiunto questo importantissimo obiettivo. Non vediamo l’ora di vedere i nostri ragazzi calpestare l’erba del nuovo campo, di ospitare i tifosi avversari a testa alta senza vergognarci di un impianto vecchio, fatiscente. Dopo decenni di immobilismo il nuovo stadio sarà realtà».