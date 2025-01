Mileto, prima ufficiale sul nuovo campo di gioco in erba sintetica tra calcio e amarcord – Foto

Foto Luca Dimasi

Prima ufficiale sul nuovo terreno di gioco in erba sintetica dello stadio comunale di Mileto. A fungere da apripista di una nuova stagione di sport è stata, nel pomeriggio di ieri, la locale squadra dell’Asd Mileto militante nel campionato regionale di Terza categoria. Nell’occasione il sodalizio si è trovato di fronte l’avversario Real Sorianello. La riapertura del rinnovato campo di calcio ha assunto sin da subito la caratteristica di una vera e propria festa dello sport, dove a farla da padroni sono stati il ricordo e la nostalgia di chi nei trascorsi decenni ha scritto la storia di questa disciplina a livello locale. Prima della partita, infatti, sul terreno di gioco sono scese decine di vecchie glorie del calcio miletese, a cui nell’occasione il direttivo della squadra ha voluto donare una pergamena di ringraziamento per quanto fatto a livello locale per sviluppo sportivo e sociale del territorio. Sugli spalti molta la gente ad applaudire, mentre lo speaker scandiva uno per uno i nomi dei vari “campioni” del passato presenti all’incontro.

Lo stadio – a breve intitolato a due figure di primo piano del calcio miletese come Filippo Mesiano e Nino Varì – è stato di recente rimesso a nuovo grazie a dei lavori predisposti dall’amministrazione comunale con un fondo di circa 400mila euro finanziato nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020. Oltre al rifacimento del sottofondo e all’apposizione del manto in erba artificiale, l’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione e la messa a norma di spogliatoi e servizi. L’impianto ha ottenuto di recente il parere favorevole della Lega nazionale dilettanti e del Coni, quale struttura utile per le partite fino alla categoria dell’Eccellenza. Già da oggi, tuttavia, ospiterà l’incontro tra Asd Nuova Paravati e Nuova Pannaconi, altre squadre militanti in Terza categoria. Domenica 19 gennaio, invece, è previsto l’esordio sul nuovo campo in erba sintetica per la Stella Mileto, protagonista nel campionato regionale di Prima categoria. Nell’occasione la squadra di casa affronterà il Bivongi Pazzano 1968. Per la cronaca il match tra Asd Mileto e fanalino di coda Real Sorianello si è concluso con il punteggio di 7 a 2 a favore dei padroni di casa. Ma questa, forse, è un’altra storia, che passa suo malgrado… in secondo piano.