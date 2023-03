Vandali in azione a Filogaso: danni al campo sportivo e in un’abitazione

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Maierato per far luce sul danneggiamento al campo sportivo di Filogaso. In particolare i vandali di turno hanno preso di mira i vetri delle finestre degli spogliatoi che sono andati in frantumi. Episodi di vandalismo non hanno poi risparmiato nelle ultime ore anche private abitazioni, come quella di due anziani alle prese con i danni al portone di ingresso, ad una canaletta di scolo dell’acqua mentre la cassetta della posta è stata portata via. I cittadini di Filogaso chiedono quindi a gran voce maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, in considerazione anche del fatto che episodi di vandalismo e danneggiamenti di beni pubblici si sono registrati pure in piazza Sant’Agata.

