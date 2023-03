San Calogero, procede l’iter per la ristrutturazione e messa in sicurezza del campo sportivo

Procede l’iter per la ristrutturazione, rigenerazione e messa in sicurezza del campo sportivo di San Calogero. Gli interventi sono mirati in particolar modo al rifacimento spogliatoi e campo da gioco. Con delibera di giunta, la compagine amministrativa guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, ha preso atto del progetto proposto dal Comune, finanziato per un importo di 615mila euro, grazie alle risorse messe a disposizione del Fondo sport e Periferie 2020 e approvato dal capo dipartimento per lo sport nell’aprile 2022. Altre 70mila euro dovranno essere messe a disposizione dall’ente. Nell’atto di giunta si è valutata la necessità sia di prendere atto del finanziamento sia di «fornire atto di indirizzo all’Ufficio tecnico per adottare gli atti consequenziali per la redazione del progetto esecutivo e per gli adempimenti contemplati nella convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sport e il sindaco». La delibera è stata poi indispensabile per fornire le «direttive al responsabile area Finanziaria affinché avvii le procedure per la contrazione del mutuo di 70mila euro per la quota a carico dell’ente». Approvato quindi il quadro economico con una spesa complessiva di 685mila euro. L’ingegnere Pasquale Lagadari è stato confermato responsabile unico del procedimento.

LEGGI ANCHE: San Calogero, al via i lavori per il nuovo centro sportivo