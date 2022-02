Scende la nebbia al Luigi Razza: Vibonese-Taranto momentaneamente sospesa

La partita fra la Vibonese e il Taranto si ferma al 6’ minuto della ripresa sul risultato di 0-0. L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Si resta in attesa di sviluppi

Si ferma al minuto numero 6 del secondo tempo la partita della Vibonese contro il Taranto. La nebbia arrivata durante l’intervallo della gara valevole per la giornata numero 27 di campionato, ha ridotto la visibilità al minimo e allora l’arbitro Pascarella di Nocera Inferiore ha mandato le squadre negli spogliatoi. Il risultato dell’incontro, che segna il debutto di Nevio Orlandi in panchina fra i rossoblù di casa, era sullo 0-0. Dopo una ventina di minuti di attesa, le squadre hanno fatto rientro in campo, ma passati appena cinque minuti, con la nebbia tornata copiosa, l’arbitro ha fatto rientrare nuovamente tutti negli spogliatoi. Si attendono sviluppi.