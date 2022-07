È di Cessaniti il futuro allenatore della Slovacchia: «Calzona è l’uomo giusto»

Un allenatore calabrese è vicinissimo alla panchina di una Nazionale di calcio. Si tratta del vibonese Francesco Calzona: 53enne originario di Cessaniti, nel Vibonese, che a breve potrebbe diventare ct della Slovacchia. Dopo le soddisfazioni del rossanese Domenico Tedesco, attuale allenatore del Lipsia in Bundesliga, ulteriori motivi di orgoglio campanilistico, tutto calabrese, potrebbero essere regalati dall’allenatore vibonese, che nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff del Napoli, come vice di Luciano Spalletti.

Il grande salto di Francesco Calzona, sarebbe stato propiziato dall’ex calciatore partenopeo Marek Hamsik. A suggerire alla federazione slovacca di affidare la panchina a Calzona sarebbe stato infatti proprio Hamsik, come dimostrano le parole pubblicate da “Il Mattino”: «Prendiamo lui, insegna calcio come pochi, è l’uomo giusto per la rinascita del nostro movimento, ha creato Mertens falso nove, è stato fondamentale nel Napoli che ha sfiorato lo scudetto e si applica in allenamento come pochi ho visto fare in Italia».

“Marekiaro” non ha quindi dubbi: Francesco Calzona è l’uomo giusto per guidare la Slovacchia. A questo punto la decisione spetta alla federazione che a breve dovrebbe dare l’ufficialità. Tutti gli indizi portano verso la fumata bianca. A conferma di ciò anche la mancata partenza del tecnico vibonese con gli azzurri per il ritiro pre campionato di Dimaro: al suo posto come vice Spalletti c’è infatti l’ex giocatore della Salernitana Salvatore “Sasà” Russo. [Continua in basso]