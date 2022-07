Gli altleti della Penta Vibo Nuoto vincono il campionato regionale esordiente A -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

Si sono svolte nei giorni scorsi all’interno della piscina olimpionica città di Crotone, le Finali regionali esordienti A e B. Hanno partecipato 13 società calabresi tra cui la Penta Vibo Nuoto, unica società a rappresentare la Provincia di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Gli altleti della Penta Vibo vincono il campionato esordiente A

Gli altleti della Penta Vibo Nuoto si sono distinti già alla prima gara, nei 400 stile libero, ottenendo una super tripletta. Al primo posto si è classificata Teresa Russo, secondo posto per Matilda Colacchio, terza classificata Solidea Nina Accorinti. Buona la performance dei ragazzi, con Massimo Maduli che ha ottenuto il quarto posto, settimo posto per Pietro Melluso.

Un altro podio nelle gare dei 50 farfalla. Primo posto Giulia Ragozzino e terzo posto Miriam Artusa. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli con forti raffiche di vento, la Penta Vibo Nuoto ha trionfato anche nei 100 dorso. Primo posto per Matilda Colacchio, terzo posto per Miriam Artusa e quarto posto per Solidea Nina Accorinti. Ottimi piazzamenti anche per gli esordienti A. Terzo posto per Gabriele Patania nei 100 dorso e quinto posto nei 200 dorso. Settimo posto per Andrea Pio Mazzitelli nei 400 stile. Buoni piazzamenti anche per Andrea Artusa, Samuele Comito, Maria Rosa Colacchio, Maria Fusca e Ylenia Spinelli.

I ragazzi della Penta Nuoto alzano la coppa al cielo

Le gare sono proseguite nel pomeriggio con 100 stile libero con il secondo posto conquistato da Teresa Russo, terzo posto Matilda Colacchio e quarto posto Solidea Accorinti. Sul podio dei 200 Rana Teresa Russo, mentre la gara dei 100 Farfalla è stat avinta da Giulia Ragozzino, terzo posto Miriam Artusa , quinto posto Massimo Maduli e sesto Maria Fusca.Le ragazze della Penta Vibo conquistano pure la gara dei 4×50 Stile Libero. Sul podio Giulia Ragozzino.