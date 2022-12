Judo, è vibonese il campione italiano nella categoria 36 kg

Grande successo per la Scuola Marziale Vibonese al Campionato nazionale Judo Csen, che si è tenuto a Follonica – in provincia di Grosseto. Due giornate di vero sport che hanno visto impegnati ben 1450 atleti provenienti da tutta Italia, in mezzo ai quali i judoka vibonesi hanno saputo distinguersi. In particolare, Alessandro Manno ha conquistato il titolo di campione italiano Csen nella categoria ragazzi 36kg. Emma Marchese, Mattia Rao ed Ettore Manno portano a casa tre meritate e sudate medaglie di bronzo. Si sono distinti anche Karol Bentivoglio, Marco di Renzo e Andrea Messina. Nello stesso fine settimana a Modena il presidente dell’associazione e maestro di Kendo Roberto Bucca ha superato egregiamente gli esami federali della Confederazione Italiana Kendo.

