Pallavolo femminile, la Todosport stravince sul Paola: finisce 3-0

Le ragazze vibonesi volano in solitaria in testa alla classifica di Serie C: cresce la speranza di riprendersi la categoria superiore

La Todosport stravince il big match della giornata contro Paola e vola in solitaria in testa alla classifica. Serata perfetta per le ragazze vibonesi che hanno lasciato le briciole alle avversarie consentine, dimostrandosi più forti sotto ogni punto di vista. Una gara da incorniciare per Vinci e compagne, che fanno capire alle avversarie di essere al momento la squadra più forte ed in forma. Un capolavoro quello messo in atto da coach Iurlaro, che in settimana ha lavorato molto sotto l’aspetto della concentrazione, motivando tutte le ragazze a sua disposizione. Da parte loro le ragazze di Paola hanno tenuto botta nel primo set, ma poi nel secondo e nel terzo hanno alzato bandiera bianca, davanti ad una Todo inarrestabile. Da segnalare la presenza di un folto pubblico che ha riempito la struttura del PalaBorsellino, sintomo del fatto che ora tutto l’ambiente ci crede e vuole riprendersi la categoria superiore.



Todosport Vibo Valentia 3 – New Hospital Paola 0

Progressione set: 25/22 – 25/18 – 25/18

Todosport: Montalbano, Massara, La Gamba, Sorrenti, Flores, Dodaro, Vinci D, Lavecchia, Malerba, De Luca, Vinci M, Buonfiglio ( L1 ), Lo Bianco ( L2 ), Barletta

New Hospital Paola: Di Lieto, Leonida, Raschellà, De Simone, Ceglie, Stancato, Giannini, Scalose ( L )

Arbitro: Eugenio Pultrone di Soverato e Ester Alessandria di Vibo Valentia.

