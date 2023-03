Il Catanzaro torna in serie B e in città scoppia la festa dei tifosi- Video

La squadra del presidente Noto conquista in anticipo il pass per la cadetteria, dopo 17 anni di attesa. 10mila tifosi a Salerno per la trasferta storica

Caroselli di auto, bandiere e cori. Migliaia di persone hanno già invaso le vie del centro di Catanzaro per festeggiare la promozione in Serie B delle aquile che hanno vinto contro la Gelbison a Salerno.

Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la formazione giallorossa nella trasferta di Salerno e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la partita. In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere giallorosse, sono caroselli e cori dei tifosi, che si preparano anche a festeggiare la squadra stasera al suo rientro da Salerno.