Leonardo Cuppari, il pilota Vibonese sul podio del campionato di Coppa Italia turismo

Leonardo Cuppari, carrozziere di professione, pilota per passione. Il 43enne di Joppolo, nel Vibonese, ha esordito nella categoria riservata alle auto 2000 di cilindrata piazzandosi al terzo posto nel campionato Atcc di automobilismo a bordo della Cupra Leon che ha personalmente messo a punto nella sua officina di Spilinga. Il campionato organizzato dalla FX Italian series, si è svolto nello splendido contesto dell’autodromo nazionale di Monza dove si sono sfidati oltre duecento piloti provenienti da tutta Europa che hanno gareggiato in 13 categorie per un totale di 26 gare. Dopo Monza Leonardo Cuppari parteciperà ad altre competizioni che si svolgeranno sulle piste di Imola, Varano, Vallelunga (tappa che rientra anche nel campionato europeo di categoria), Mugello, Umbria e Misano. [Continua in basso]

Il pilota vibonese della Ten Job, ha debuttato lo scorso anno nella Coppa Italia di turismo a bordo di una Mini Cooper. Quest’anno il salto di categoria che gli ha fatto guadagnare il podio. «È stata un’emozione indescrivibile», afferma Cuppari che ringrazia il suo team: «Il mio preparatore Massimiliano Crinelli, già campione di categoria che mi ha supportato in questo difficile ma entusiasmante percorso e un grazie alla mia famiglia». Il suo sogno? «Continuare a gareggiare e un giorno chissà…. Vincere il campionato nazionale», conclude speranzoso.

