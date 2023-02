Automobilismo, tra i campioni Aci anche Claudio Gullo del team Caffo 1915 Limbadi

Si è svolta presso la Fiera di Vicenza la premiazione dei campioni Aci 2022. Alla cerimonia di gala hanno presenziato i vincitori dei titoli nazionali della passata stagione impegnati nelle vari discipline sportive del settore automobilistico italiano, per la velocità in salita era presente anche il lametino Claudio Gullo portacolori del Team Caffo 1915 di Limbadi. Il plurititolato nella passata stagione al Volante della Renault Clio cup del Grasso racing team si era aggiudicato il Trofeo italiano velocità montagna Sud gruppo Racing Start Cup. [Continua in basso]

Il driver ufficiale del brand “Vecchio amaro del Capo” in passato si è già distinto nell’automobilismo aggiudicandosi 2 titoli italiani, 6 coppe Aci sport, 2 coppe Italia, varie targhe al Merito sportivo del Coni ed una medaglia nazionale Coni al valore atletico oltre naturalmente al Trofeo italiano cup 2022. «La scorsa stagione era iniziata con l’idea di correre in varie Categorie diverse, durante l’anno, grazie a Giovanni Grasso che mi ha messo a disposizione la Clio cup, sono riuscito a continuare il campionato riuscendo a portare a casa il titolo Cup. Ringrazio il team ed i miei partner sportivi per il supporto tecnico ed umano, ormai il 2022 è stato archiviato e da domani cominceremo a pensare alla stagione sportiva 2023 che è di imminente inizio».

