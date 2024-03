Valori non conformi, a Limbadi acqua vietata per uso alimentare

«Si avvisa la cittadinanza che, alla luce dei risultati delle analisi effettuate sulle acque, in alcuni punti i parametri non rientrano nei limiti previsti dalla legge. Conseguentemente si fa divieto di utilizzare l’acqua per il consumo alimentare sino a nuova comunicazione». Lo rende noto il Comune di Limbadi che, tramite anche in canali social avvisa i residenti che «sono state immediatamente disposte le misure idonee a riportare i parametri nella norma». Nell’ordinanza a firma del sindaco Pantaleone Mercuri, infatti, si specifica che il provvedimento viene emesso a seguito dei controlli effettuati nei punti: fornitura pubblica Via Arno, frazione San Nicola De Legistis; Località Pugliesa; Piazzetta Via Roma, frazione Caroni; Via Piave; Villa comunale. Pertanto, risultano interessate dal divieto Limbadi capoluogo, località Pugliesa, frazione Caroni e presso la fontana pubblica sita in via Arno nella frazione di San Nicola De Legistis. Nell’ordinanza si fa inoltre presente che la Sorical è stata «immediatamente interessata e sollecitata ad intervenire per quanto riguarda le sorgenti e i serbatoi di competenza».

