Venerdì Santo, a Limbadi tutto pronto per la Via crucis vivente

Tutto pronto a Limbadi per la Via crucis vivente in programma domani 29 marzo alle ore 21:00. La sacra rappresentazione viene promossa dall’associazione culturale “I giovani di Limbadi”, nata un anno fa proprio in occasione delle iniziative legate alla Pasqua. Il sodalizio è composto da un gruppo di giovani, uniti dall’obiettivo comune del “fare” e dalla voglia di promuovere momenti di aggregazione e condivisione. Lo scopo, fin dalla sua costituzione, è quello di operare in maniera attiva nel difficile territorio locale. A caratterizzare questo corposo gruppo di giovani è una forte volontà di andare avanti, di proseguire per far crescere la propria comunità e far valere una Limbadi produttiva, laboriosa ed inclusiva. A testimoniare la loro intraprendenza, i vari eventi sia a carattere ludico ché culturale già messi in atto nell’arco di questo anno, come la sentita e devota rappresentazione scenica della vita di San Pantaleone.

I protagonisti della Via Crucis saranno:

Gesù: Francesco Staropoli

Maria: Graziella Blasi

Pilato: Luigi Aquilano

Caifa: Giovanni Muzzupappa

Anna: Nino Taverniti

Giovanni: Alessandro Ferrari

Pietro: Domenico Contartese

Tommaso: Rocco Zinnà

Giacomo: Nino Andria

Giuda: Mimmo Orfanó

Discepoli: Francesco La Malfa, Enrico Contartese, Ferdinando Moisè, Vincenzo Lentini, Nicola Orfanó, Nicola Cuiuli, Pantaleone Cuiuli

Cireneo: Antonio Costa

Veronica: Graziella Contartese

Ladrone di destra: Vincenzo Lacquaniti

Ladrone di sinistra: Giuseppe Muzzupappa

Barabba: Pasquale Andria

Capo Centurione: Fabio Aquilano

Soldati: Giuseppe Cuiuli, Bruno Tripaldi, Pantaleone Lagamba, Pantaleone Maccarone, Pantaleone Seva, Pantaleone Dimundo, Giuseppe Contartese, Luigi Aquilano

Giuseppe d’Arimatea: Pasquale Condello

Maddalena: Anna Cirimelli

Narratore: Francesco Tripaldi

