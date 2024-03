Premio ‘Ncrinata, a Dasà riconoscimento al medico Rosano e alla presidente Legambiente Parretta

A Dasà, piccolo centro dell’entroterra Vibonese, cresce l’attesa per il ritorno dalla sua storica “’Ncrinata”. La manifestazione religiosa, tra le più suggestive della regione, chiama a raccolta migliaia di fedeli provenienti dai paesi limitrofi e anche fuori provincia che si ritrovano nel paese per assistere all’incontro tra la statua della Madonna e quella del Cristo risorto (appuntamento martedì 2 aprile). Le celebrazioni sono entrate nel vivo in occasione della Domenica delle Palme. Nella Chiesa della Consolazione, come ormai da tradizione, si è tenuto l’appuntamento con il Premio ‘Ncrinata 2024. Si tratta di un riconoscimento elargito ogni anno a personalità locali o calabresi che si sono distinte nei settori di competenza, sia sanità, artigianato ma anche ambiente e cultura. Professionisti che, con il loro lavoro, hanno lasciato un’impronta indelebile contribuendo alla crescita della società.

I premiati

Quest’anno, il premio – frutto del lavoro della Parrocchia – Comune e Comitato feste – è stato consegnato al professor Vito Rosano, primario emerito di medicina e cardiologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, «per la sua opera professionale svolta con impegno, abnegazione e dedizione al servizio delle nostre comunità» E «per aver realizzato, meritoriamente, la casa di riposo “Pietro Rosano” dando lustro al nostro paese, offrendo un servizio fondamentale nella cura e accoglienza della popolazione anziana». L’altro riconoscimento è andato alla presidente regionale Legambiente Anna Parretta, per l’impegno e l’immensa dedizione con cui porta avanti il prestigioso incarico e «per la priorità che da anni conferisce alla salvaguardia e tutela del territorio calabrese». Nell’ambito della medesima giornata è stato inoltre presentato il libro contenente preghiere e canti antichi e nuovi della parrocchia e delle confraternite.

