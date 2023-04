Dasà, tutto pronto per la ‘Ncrinata: il rito che racconta l’incontro tra la Madonna e Gesù risorto -Diretta

allowfullscreen="" width="100%" height="720" frameborder="0">

Dopo la discesa e intronizzazione della Madonna della Consolazione, Dasà si prepara per la tradizionale ‘Ncrinata. L’evento chiude il ciclo di appuntamenti pasquali e ha il “compito” di raccontare l’incontro tra la Madonna e Gesù risorto. «Dal 2018 -come spiegato dal sindaco Raffaele Scaturchio- è stata dichiarata dall’ammirazione comunale festa patronale, richiama oltre a migliaia di persone dei paesi vicini anche tanti emigrati». Nell’archivio diocesano è attestato che la prima documentazione della ‘Ncrinata di Dasà è relativa al 1711. Pertanto la sua esistenza è certificata dal Settecento in poi ma alcuni studi ritengono che la celebrazione possa addirittura datarsi a due secoli prima, ossia a partire dal Cinquecento. C’è un altro elemento degno di nota: la statua della Madonna della Consolazione è di epoca tardo rinascimentale. [Continua in basso]

Il rito tende a focalizzare l’attenzione sul saluto, ‘Ncrinata appunto, che la Vergine riserva a suo figlio dopo la Resurrezione. In più, a differenza delle altre affrontate che si svolgono tradizionalmente la domenica di Pasqua, a variare è anche la formula dell’annuncio pasquale. La Madonna coglie il messaggio di San Giovanni senza tentennamenti. Solo una volta l’apostolo si reca dalla Vergine. Lei crede senza tentennamenti e corre verso il Risorto. Alle ore 10 di oggi martedì 11 aprile si terrà la solenne celebrazione liturgica presieduta dal vescovo Attilio Nostro, la ‘Ncrinata avrà inizio alle ore 12.00. Alle ore 19.00 concerto live del cantautore Povia. La ‘Ncrinata sarà visibile su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 820 sky canale, 411 tivùsat e in diretta streaming su IlVibonese.it. Inizio ore 12.00.

