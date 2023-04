Bimbo morto in ospedale, oggi l’autopsia. A Dasà fiaccolata in sua memoria

Un momento di preghiera e l’occasione per stringersi intorno ad una famiglia che sta vivendo il peggiore dei dolori: la prematura perdita di un figlio. A Dasà questa sera si terrà una fiaccolata in memoria del piccolo Giuseppe Bruni, il bimbo di quattro anni morto sabato scorso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dopo essere giunto al Pronto soccorso con febbre alta. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale dasaese, dalla parrocchia di San Nicola e San Michele e dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per questa sera alle ore 19:30 presso Largo San Giovanni. Intanto oggi sul corpicino di Giuseppe Bruni sarà eseguita l’autopsia al Mater Domini di Catanzaro, così come disposto dalla Procura di Vibo Valentia. Nei giorni scorsi è stato aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per capire se ci possano essere responsabilità o meno nella morte del piccolo, sequestrata la cartella clinica.

