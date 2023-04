Bimbo di quattro anni morto in ospedale, la Procura di Vibo sequestra la cartella clinica

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti a seguito del decesso di Giuseppe Bruni, il bimbo di quattro anni, di Dasà, che si è spento venerdì notte all’ospedale Jazzolino dopo essere giunto al Pronto soccorso con febbre alta. Le indagini sono coordinate dal pm Corrado Caputo e mirano a stabilire la presenza o meno di responsabilità nel decesso del bambino, in un primo tempo trasportato dai genitori alla Guardia medica. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e procederà all’escussione dei familiari del bambino nonché dei medici che hanno avuto in cura il minore. Per meglio chiarire le cause della morte saranno eseguiti degli esami diagnostici. Al contempo, l’Asp di Vibo Valentia ha avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità e per avere un quadro definito in ordine al decesso.

Tragedia nel Vibonese, muore un bambino di quattro anni