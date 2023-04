Bimbo di quattro anni deceduto in ospedale a Vibo, disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause della morte del piccolo Giuseppe Bruni, il bimbo di quattro anni (compiuti lo scorso 2 marzo) deceduto ieri notte al Pronto soccorso di Vibo Valentia dove era stato portato dai genitori dopo qualche giorno di febbre e convulsioni. Il bimbo, che non sembrava soffrire di alcuna patologia, era stato portato prima alla Guardia medica e poi in ospedale a Vibo. Sarà dunque l’esame autoptico, in programma per domani, a dover fornire una spiegazione sul decesso. Quindi, una volta terminate tali operazioni, si svolgeranno i funerali del bimbo, ultimo di cinque fratelli, in una Dasà ancora sconvolta per l’accaduto.

