La Resurrezione come evento culminante della fede cristiana

L'annuncio della resurrezione di Gesù Nazareno, con l'incontro tra San Giovanni e la Madonna, è forse uno dei passi del Vangelo che suscitano maggiori emozioni e riescono a toccare le corde dell'animo umano. E' forse questa la ragione per cui, ogni anno, la messa in scena di questo evento riesce a richiamare folle di fedeli e non. E' proprio sulla resurrezione che si misura la fede cristiana. A ben riflettere Il Natale, che viene considerata la festa principale del Cristianesimo, ma che ormai ha perso gran parte del suo significato religioso per diventare una sagra consumistica, celebra una nascita, ma di nascite ne accadono centinaia al minuto in tutto il mondo. Di resurrezioni, invece, se ne è verificata, da quando esiste il mondo, solo una. E qui inizia la fede.



Come afferma San Paolo: “ Se Cristo non è risorto è vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la

nostra fede”. Nella sua assoluta straordinarietà, la Resurrezione costituisce il fondamento della fede

cristiana. Di conseguenza sulla credibilità della prima si fonda una buona parte della credibilità della

seconda. Anche quest’anno, Vibo si prepara a celebrare questo tradizionale rito . L’Affruntata che si svolge nella città capoluogo è forse la più nota ed articolata mentre quella che ha luogo nella frazione marina, con la suggestiva cornice del mare e del porto, risulta suggestiva per la sua ambientazione in quanto è una delle poche che si svolge in una località di mare. In occasione della Santa Pasqua, la Pro Loco di Vibo Marina ha inteso formulare un messaggio d’augurio quale occasione di rinnovamento e testimonianza ai cittadini ed agli ospiti presenti nei pontili e nelle strutture ricettive, agli equipaggi delle navi nel porto, che trascorrono la festività pasquale lontano dalle loro famiglie, e a quanti sono attivi nei servizi per la cittadinanza anche nei giorni festivi.

