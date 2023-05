Kickboxing, 19 atleti vibonesi fanno incetta di medaglie in una competizione interregionale

Nella disciplina di KickBoxing specialità Kick Light, 19 atleti vibonesi “Agonisti Fenix” si sono distinti durante la 2ª edizione “I Guardiani dello Stretto, Reggio Calabria” evento di carattere interregionale, manifestazione che ha visto all’attivo, tra bambini nelle classi sperimentali ed agonisti, oltre 350 partecipanti. Si sono distinti egregiamente i nostri vibonesi dai colori rosso/nero, portando a casa ben 19 medaglie. Il coach Paolo Lo Preiato, molto soddisfatto, si è complimentato in primis con i ragazzi che non hanno raggiunto la medaglia ma che si sono distinti alla grande “sono stati bravissimi e sono orgoglioso delle loro capacità. Mi riferisco agli atleti: Caruso Louis Alexander, Magro Cristian e Marchese Vincenzo”. Di seguito il lunghissimo elenco dei medagliati. [Continua in basso]

I premiati delle classi sperimentali 9-10 anni:

Ventrice Giuseppe coppa classe 145cm

Tavella Domenico coppa classe 145cm

Classi Agonisti in ordine dal gradino più basso:

De Giorgio Elisabetta Classe Jr -50kg Bronzo.

Marchese Pietro classe YCad +45kg Bronzo.

Sbaraglia Loris classe Sr -90kg Bronzo (Match in più per fare doppia categoria).

Zhukovskyi Nicola classe Jr -60kg Bronzo.

Zucco Francesco classe OCad -60kg Bronzo.

Porco Davide classe Jr -85kg (Match in più per fare doppia categoria) Bronzo.

Mazzitello Francesco classe OCad -69KG (seconda categoria) Argento.

De Salvo Gabriele classe OCad -55kg Argento. Greco Martina classe Sr -55kg Argento.

Mancuso Giuseppe classe Jr -55kg Argento.

Morgese Simone classe Jr -75kg (non nella sua reale categoria in quanto gareggia nella -69) Argento.

Gurzí Alessandro classe YCad +45Kg Oro.

Mazzitello Francesco classe OCad +60Kg Oro.

Sbaraglia Loris classe Sr +90Kg (Reale Categoria) Oro.

Porco Davide classe Jr -80Kg (Reale Categoria) Oro.

Maiuolo Francesco Classe Sr -70Kg Oro.

Camillò Giuseppe (Uscente Vice Campione D’Italia) classe OCad -69KG Oro.

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono distinti alla grande – ha concluso Paolo Lo Preiato – Complimenti anche a chi non ha raggiunto la medaglia disputando dei match fenomenali e superando alla loro prima esperienza, emozioni che non conoscevano e circostanze nuove. La stagione vede un palmares (tra le competizioni disputate fino ad oggi) di:14 medaglie di bronzo, 12 medaglie d’argento e 15 medaglie d’oro. La “Fenix sport academy” si prepara alla prossima competizione che si disputerà il 27 Maggio in Basilicata, a Potenza”.

