Drapia, il Comune procede con i lavori per le aree fitness

Brattirò e Gasponi sono, al momento, le due le frazioni dove sono in corso d’installazione le attrezzature sportive per tonificare la parte superiore del corpo, le gambe o per eseguire circuiti cardio. A due mesi di distanza dalle anticipazioni forniteci dal vicepresidente del Consiglio comunale Matteo Aiello, incaricato di questa realizzazione, fervono i lavori per andare incontro alla dinamicità sempre maggiore della comunità drapiese. «Prima di decidere la tipologia delle attrezzature da esterno da acquistare e dove installarle – ha dichiarato Aiello -, abbiamo consultato alcuni professionisti del settore sportivo, presenti nel nostro territorio, per meglio rispondere alle esigenze della nostra comunità. Grazie alle loro indicazioni abbiamo quindi dislocato le attrezzature necessarie seguendo le sane pratiche abitudinarie delle persone». [Continua in basso]

Il vicepresidente del Consiglio comunale Matteo Aiello

Su Brattirò e Gasponi in questi giorni sono in fase di installazione le attrezzature a supporto di coloro che effettuano lunghe camminate. «Dato che la popolazione di questi due centri abitati sfrutta abitualmente solo gli arti inferiori del corpo – ha puntualizzato Aiello -, abbiamo deciso di promuovere l’utilizzo di attrezzi che stimolino braccia e dorso». Su Gasponi, in località “Corello“, si stanno dislocando «attrezzature utilizzabili per qualsiasi fascia d’età come bilancieri, rematori ed altri similari», i quali renderanno più ricca un’area attualmente spoglia e arredata con qualche panchina. «Stesso ragionamento è stato fatto anche per Brattirò dove, puntando al recupero dell’Isolotto antistante la chiesa di Santu Cocimeu, sono in fase di montaggio altre attrezzature sportive». Seguiranno poi Caria e Drapia con aree fitness anche qui differenziate per rispondere al meglio alle esigenze della popolazione. Per quanto riguarda poi la pavimentazione delle aree, il sindaco Alessandro Porcelli ci ha fatto sapere che: «L’idea sarebbe di ultimare il tutto con erba sintetica per abbellire maggiormente le aree fitness ma, scendendo nel pratico, bisogna consultare qualche ditta per vedere cosa si può fare con le somme rimanenti a nostra disposizione».

