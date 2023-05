Under 15: il trionfo della Bulldog nella finale provinciale – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Con il supporto delle immagini, ecco la rivisitazione tramite video della finale provinciale Under 15, vinta dalla Nuova Bulldog, in una giornata nella quale a vincere è stato soprattutto lo sport. Il titolo è stato conquistato dalla squadra vibonese, una gran bella realtà a livello di Scuola calcio e anche di Settore giovanile. A fare da cornice alla finale ecco lo stadio Luigi Razza, che ha favorito la presenza di un buon numero di spettatori, con la formazione vibonese sostenuta in maniera calorosa dalla propria tifoseria.

Nulla da fare per la Junior Tropea, che rimane tuttavia una gran bella realtà del calcio provinciale. Per la famiglia Stumpo l’ennesima finale conquistata in questi anni di meritoria attività. Anche grazie ai campioncini costruiti in casa la Nuova Bulldog è riuscita a compiere un passo nella storia, aggiudicandosi per la prima volta il titolo provinciale Under 15. [Continua in basso]

Una volta in campo, vinta l’emozione, la squadra dei tecnici Saverio Curello e Maurizio Gradia ha preso le redini del match, mostrandosi più intraprendente. Buona la circolazione della sfera da parte della Bulldog e nella fase iniziale è l’esterno Belgana a provarci dalla distanza. Quindi arriva il vantaggio, fra l’altro meritato, dopo dodici minuti: sul tocco di Raffaele Blandino, c’è la conclusione di Giuseppe Staropoli con il pallone che, deviato da un avversario, si infila in porta. Esplode la gioia del centrocampista vibonese e non è ancora finita, perché il capitano Stefano Grillo una decina di minuti più tardi è pronto sotto porta nel ribadire in rete.

La Junior Tropea è sotto di due, ma ha l’occasione per ritornare in partita. Calamita si inserisce e trova l’opposizione di Vazzana, quindi sul tiro dal limite di Florio, ecco il salvataggio sulla linea di Iannello che vale praticamente quanto a un gol. Nella ripresa Raffaele Blandino conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri di presenta Totò Brizzi, il quale calcia forte, ma a lato. Il risultato non cambia più ed alla fine la Nuova Bulldog può festeggiare una meritata vittoria, arrivata in una finale giocata da entrambe le squadre con grande correttezza.



Bene anche la giovane terna arbitrale designata per dirigere il confronto: Mattia Stanganello l’arbitro, Federica Colaci e Maria Rosaria De Luca le assistenti. Applausi anche per loro. La premiazione conclusiva ha visto vinti e vincitori salutarsi con un caloroso abbraccio e poi dedicarsi ai festeggiamenti, perché per entrambe le squadre è stato importante essere arrivate fin qui. Onore e merito alla Junior Tropea e tanti complimenti alla Nuova Bulldog campione provinciale Under 15.

