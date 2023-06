Niente da fare per le vibonesi, Todosport sconfitta: in Serie B2 va il San Lucido

Alla fine in Serie B2 femminile è stato promosso il San Lucido. Niente da fare per la Todosport Vibo che ieri sera si è dovuta arrendere alle avversarie cosentine. Una gara tirata e vibrante anche questa giocata in trasferta da parte delle ragazze vibonesi, che nulla hanno potuto contro un‘avversaria che si è dimostrata più forte e soprattutto più lucida nei momenti delicati della stagione e di questa ultima gara. Cosentine vche già qualche giornata fa avevano conquistato la coppa Calabria. Stagione importante comunque anche per la Todo, seppur con qualche intoppo soprattutto dopo l‘infortunio dell‘opposta Sara Sorrenti, costretta a fermarsi anzitempo: circostanza che ha costretto il coach Iurlaro a rivoluzionare spesso e volentieri la formazione. Alle ragazzi vibonesi applausi per aver fatto sognare i propri sostenitori e per aver consolidato una crescita costante delle ragazze impegnate in un campionato difficile come quello di serie C.

San Lucido 3 – Todosport 0

Progressione set: 2517-25/15 – 25/14



San Lucido: Adamo, Borelli, Carnevale, Cipolla, Drago, Manservisi, Mazzuca, Novello ( L2 ), Salvo, Selvaggi, Spaccarotella ( L1 ), Totera, Zimmaro, Vommaro.



Todosport: Buonfiglio ( L1 ), Dodaro, Flores, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco ( L2), Malerba, Massara, Montalbano, Vinci D, Vinci M.



Arbitri: Donato Raffaele di Lamezia e Giorla Antonella di Petrizzi

LEGGI ANCHE: Medaglia d’oro ai Mondiali di Taekwondo per il calabrese Simone Alessio

Vibo Valentia: il Liceo Statale “Vito Capialbi” trionfa ai campionati nazionali di biliardo sportivo