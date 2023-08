Atletica, bella prestazione della “Conoscere Ionadi” al trofeo di Bova

Rosa Ciccone

Un terzo posto assoluto e due secondi posti di categoria. È questo il lodevole risultato ottenuto dagli atleti della “Conoscere Ionadi” alla prima edizione della corsa su strada “Città degli Amari”, svoltasi a Bova Marina su iniziativa dell’amministrazione comunale e della locale associazione turistica Pro Loco. Un percorso cittadino sulla distanza dei sei chilometri molto tecnico, reso ancora più difficile dalle alte temperature e dall’elevata umidità del periodo estivo. Nonostante questo, però, il sodalizio sportivo vibonese, presieduto da Antonio Rossi, non ha deluso le aspettative, mettendosi appunto in particolare evidenza con tre dei suoi validi atleti. Ad aggiudicarsi il terzo posto assoluto tra le donne è stata, nello specifico, la sempre più brava Cristina Cortartese. I due secondi posti di categoria per la “Conoscere Ionadi”, invece, sono stati rispettivamente conseguiti dagli altrettanto validi Francesco Vozza e Giovanni Rossi. Prosegue con ottimi risultati, dunque, la stagione agonistica degli uomini della “Conoscere Ionadi” nel circuito regionale promosso dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal). A rendere ancora più consistente il bottino ottenuto da atleti vibonesi alla prima edizione del trofeo “Città degli Amari” di Bova Marina, ci ha pensato anche l’ottima podista miletese (in forza alla società “Asd CorriCastrovillari”) Rosa Ciccone, classificatasi al secondo posto assoluto tra le donne, alle spalle della vincitrice Palma De Leo.

