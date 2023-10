Serie D, la Vibonese trionfa al Razza e mantiene l’imbattibilità casalinga

di R.S.

Con la doppietta di Convitto, la Vibonese doma un avversario sicuramente non facile da affrontare e allunga la serie positiva. Il risultato finale di 2-0 premia la squadra di Buscè che allunga così la striscia positiva e prosegue nel suo percorso alle spalle delle battistrada Siracusa e Trapani. Il modo migliore, quindi, per presentarsi al match di coppa, in programma mercoledì, sempre al Luigi Razza, contro il Lamezia. Per il Real Casalnuovo tanta generosità, la possibilità di colpire nel primo tempo e poi, nella ripresa, campani sicuramente inferiori ad una Vibonese che nulla ha più rischiato.

Il lampo di Convitto

Il Real Casalnuovo si presenta aggressivo e con una linea difensiva a cinque. Lì davanti assieme all’esperto Reginaldo c’è Vivacqua. Solito 4-3-3 per una Vibonese che stenta a imporre il proprio ritmo. Il primo squillo è di marca ospite: al 15’ Divittorio perde palla dentro l’area, Dore ruba la sfera, avanza e calcia, colpendo la traversa, con il pallone che rimbalza sulla linea, ma non entra. Pericolo scampato per i rossoblù. La squadra di Buscè fatica a imbastire la manovra. Non ci sono sbocchi, tanto possesso e giro palla, ma nessun tiro in porta. Diversi gli errori in fase di impostazione e di ultimo passaggio. Quindi ecco un lampo al 39’: cross in area di Iuliano, leggermente deviato da un difensore ospite, Convitto si inserisce e da pochi passi spedisce in rete. Vibonese in vantaggio. Ed è sull’1-0 che si va al riposo.

L’intuizione di Tandara

Nella ripresa, al minuto numero dieci, giunge il raddoppio della Vibonese. Tandara ruba palla a un avversario e avanza: potrebbe tirare in porta, ma intuisce che il compagno di squadra Convitto è in grado di segnare comodamente ed è proprio questo che succede: assist di Tandara e doppietta dell’esterno offensivo di casa. La risposta ospite è in un tiro di Reginaldo a lato. Il match scivola via con la Vibonese in pieno controllo e il Casalnuovo che cerca, senza esito, di offendere. Nel finale c’è spazio anche per Cannavaro junior: in campo ecco il figlio di Fabio campione del mondo con la Nazionale. Ancora Convitto protagonista nel finale con un tiro al volo respinto dal portiere. C’è tempo solo per una clamorosa occasione fallita da Tandara sugli sviluppi di un contropiede. Poi nulla più.

Il tabellino

Vibonese – Real Casalnuovo 2-0

Vibonese (4-3-3): Del Bello, Scavone (32’st Staropoli), Baldan, Onraita, Divittorio (20’st Malara); Castillo (44’st La Torre), Iuliano, Larosa (20’st Esposito); Ciotti, Tandara (44’st Gaeta), Convitto. A disp. Borrelli, Lorenzo, Anzelmo, La Torre, La Gamba. All. Buscè

Real Casalnuovo (4-4-2): Rossi; Croce (22’st Castellano), Sosa, Pezzi; Buchicchio (26’st Camorani), Dore (12’st Pinna), Bonavita (34’st Cannavaro), Carnevale, Piga; Vivacqua (22’st Sgambati), Reginaldo. A disp. Viola, Morra, Corrado, Xheleshi. All. Esposito

Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia (Alberto Fiore di Messina e Elvira Rizzo di Latina)

Marcatori: 40’pt e 10’st Convitto

Note: giornata di sole, spettatori 700 circa. Ammoniti: Divittorio, Castillo, Staropoli (V), Buchicchio, Cannavaro. Angoli: 3-4. Rec. 2’pt e 4’st

LEGGI ANCHE: Sant’Agata-Vibonese, rossoblù a caccia dei tre punti contro la compagine siciliana

Vibonese calcio, il dg Gagliardi annuncia: «Con il gruppo Pubbliemme tante idee in cantiere»

Calcio, Vibonese: ufficializzato il calendario della Serie D 2023/2024