Pugilato: il vibonese Staglianò conquista il bronzo ma resta l’amaro in bocca -Video

Si sono svolti a Copertino di Gallipoli, in Puglia, nei giorni appena trascorsi, i campionati italiani Youth di pugilato. La Calabria nei Kg 86 è stata rappresentata dal pugile Francesco Staglianò della Shanti 1985, già bronzo ai Campionati italiani junior, nel 2021. Il pugile vibonese, allenato dal maestro Aldo Facciolo, ha incontrato al primo turno, l’atleta siciliano Milazzo Andrea. All’angolo rosso, la sapiente guida del tecnico Carmine Lo Bianco. Francesco ha preso da subito l’iniziativa senza dare nessuna possibilità all’avversario. Nella prima ripresa stessa, Staglianò ha ottenuto una vittoria schiacciante. In semifinale ha affrontato il pugile della Nazionale italiana, Jonathan Pisano, reduce di un argento ai Campionati europei. Trentatré incontri ed una grande esperienza. L’angolo di Staglianò conscio dei mezzi del proprio atleta, per nulla intimoriti, hanno applicato la tattica adatta all’avversario. Il primo round è a favore del pugile vibonese per cinque a zero, il secondo anche (5 a 3). Del terzo, non viene subito attestato il risultato. Dopo una trepidante attesa, il verdetto finale ha assegnato la vittoria all’avversario. Un bilancio che ha suscitato non poche polemiche.

