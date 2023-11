Il vibonese Francesco Greco vince il campionato di Tiro a Volo nella specialità Skeet

Il vibonese Francesco Greco, laureando in Ingegneria, ha vinto il campionato italiano universitario di Tiro a Volo nella specialità Skeet. Si è conclusa da qualche giorno la prima edizione dei Cnu, Campionati Italiani Universitari, di Tiro a Volo che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dello studente universitario Greco. Una data storica per tutti gli studenti/atleti che, fino allo scorso anno, avevano gareggiato nel Criterium Universitario. Durante il 2023 il Consiglio Nazionale della FederCusi, presieduto da Antonio Dima, su istanza del presidente Federale Luciano Rossi ha promosso il Criterium al rango di Campionato Italiano. Ad ospitare questa prima e storica edizione è stato il Tav Vetralla, sulle cui pedane si sono cimentati alcuni tra i migliori studenti/tiratori del nostro Paese. A meritarsi i primi scudetti della specialità della Fossa Olimpica sono stati Emanuele Buccolieri per la Classifica di Eccellenza e Prima Categoria, Elia Lattanzi per la Seconda Categoria e Diana Ghilarducci per la qualifica Ladies. Nello Skeet lo scudetto di Eccellenza e Prima Categoria se lo è meritato Francesco Bernardini, mentre quello di Terza Categoria è andato a Francesco Greco, di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Pesistica, l’atleta delle Fiamme Oro–Sezione giovanile di Vibo Boer campione italiano U15