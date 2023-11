Padel: la calabrese numero uno d’Italia Lara Meccico a Maierato per un allenamento

La numero uno del padel italiano, la calabrese Lara Meccico, è stata ospite d’eccezione, lo scorso 5 novembre, dell’evento sportivo organizzato dal Tennis Club di Maierato. Una giornata di allenamento che ha richiamato la curiosità di numerosi appassionati e praticanti di questo sport che nel giro di pochissimo tempo si è affermato come una delle più gettonate attività cui dedicarsi nel tempo libero. A parere del presidente Barbieri «la presenza di Lara ha portato un’energia incredibile in campo. Ha condiviso preziosi consigli, mettendo in evidenza l’importanza della tecnica e della strategia nel padel. È stato un privilegio – ha aggiunto – apprendere da una maestra come lei. Ma ciò che ha reso questa giornata ancora più speciale è stata l’ampia partecipazione di atleti e spettatori provenienti da tutta la zona. Gli scambi avvincenti e la giovialità sono stati il cuore pulsante di questo evento. Ogni punto giocato è stato un momento di crescita e apprendimento. Siamo grati per questa esperienza e speriamo che sia solo l’inizio di molti altri eventi nel mondo del padel». Ringraziamenti, quindi, «a tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata indimenticabile. Sempre con grande passione continueremo ad organizzare eventi sportivi per la crescita del padel e dello sport in generale». Un vero «inno alla bellezza dello sport e alla sua capacità di unire le persone» è stato definito l’evento da chi ha contribuito alla sua realizzazione. Da parte della campionessa ospite dell’iniziativa, la considerazione che «il padel unisce passione e divertimento, adattandosi sia a giocatori esperti che a chi lo pratica a livello amatoriale. Questo sport offre la possibilità di giocare partite miste, coinvolgendo uomini e donne, creando un ambiente di reciproca soddisfazione sia per giovani che per adulti» ha affermato Lara Meccico. Lo sport, ancora una volta, dunque, unisce «creando un senso di comunità e appartenenza che va oltre il campo da gioco. La condivisione di questa passione ha aperto nuovi legami, dimostrando che lo sport è un linguaggio universale che supera le barriere» la chiosa finale dello staff tecnico del Tennis club di Maierato.

