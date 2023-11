Calcio, finisce in parità l’esordio stagionale tra il San Calogero e il Tropea

Finisce a reti inviolate (0-0) l’esordio casalingo stagionale della Asd San Calogero Calimera. Al “Maio” la formazione rossoceleste impatta contro un combattivo Tropea, mancando l’acuto del gol. La mole di gioco prodotta dai padroni di casa, nell’arco dei 90 minuti, non è bastata ad avere la meglio su un avversario sceso in campo deciso a vendere cara la pelle. Nonostante ciò, la partita non è stata avara di emozioni: le squadre si sono affrontate a viso aperto senza mai risparmiarsi, con continui capovolgimenti di fronte. Sul rettangolo del comunale si sono viste buone trame di gioco, soprattutto da parte del San Calogero, non capitalizzate, però, dal successo della rete. A questo riguardo, tra le fila sancalogeresi non è escluso l’arrivo, a breve, di un attaccante di categoria superiore. L’identikit della punta capace di fare la differenza c’è già. A complicare le cose anche un terreno di gioco non al massimo delle condizioni, non a caso, per lo stesso sono già previsti per il futuro dei lavori di sistemazione e ammodernamento. Tra le note liete della giornata, l’esordio in prima squadra di diversi giovani tra cui Francesco Pontoriero (classe 2006) proveniente dal settore giovanile della Vibonese, Saverio Pata (06) e Daniele Zinnà (05). Da rimarcare anche il bel colpo d’occhio sugli spalti, con un’ampia partecipazione di pubblico, segno che la discesa in terza categoria, dopo decenni passati in campionati superiori, non ha scalfito la passione per i colori rossocelesti. Insomma, la squadra del presidente Mazzitelli ha ancora bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio, conseguentemente Mister Ferrazzo dovrà ancora lavorare per far introiettare al meglio i meccanismi di gioco e trovare l’amalgama ottimale ai suoi uomini. Archiviata la prova con il Tropea, la mente è ora rivolta al prossimo turno, domenica 26 novembre, per l’incontro in trasferta con la formazione del Maierato 2022.

