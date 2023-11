Campionato regionale di Kickboxing, trionfo per gli atleti della Fenix Vibo

Sì è conclusa la prima fase del campionato regionale di KickBoxing per la Fenix Vibo Valentia. La manifestazione si è disputata al Palazzetto di Pizzo Calabro. L’evento è stato organizzato sotto la bandiera Federale Federkombat (unica federazione riconosciuta di kickboxing) ed ha visto all’attivo circa 300 atleti. La Fenix Vibo Valentia era presente con ben diciassette atleti, 5 bimbi 8/9 anni classi sperimentali e 12 agonisti classi cadetti – juniores e seniores. Questa competizione oltre ad attribuire il titolo di campione regionale, è di qualificazione al Criterium (preselezione per i campionati italiani) per le cinture alte. La compagine vibonese primeggia, ancora una volta in Regione, garantendo il podio a tutti i suoi ragazzi e raggiungendo l’obbiettivo più importante, portare sulla vetta più alta i 2 atleti che avevano la necessità di vincere per qualificarsi al Criterium.

Classi sperimentali bimbi categorie accorpate

• Gabriel Aracri 3°

• Carlotta Piperno 3°

• Francesca Camillò 3°

• Domenico Colloca 2°

• Emanuele Lazzari 2°

I piccoli guerrieri disputano rispettivamente chi 1, chi 2 incontri portandosi quindi sul podio.

Per la classe agonisti

• Vincenzo Marchese OCad 5° Class +60kg

• Alessandro Gurzì YCad 3° class KL +45 kg

• Cristian Magro OCad 3° class KL -55kg

• Elisabetta De Giorgio Jr 3° class KL -50 kg

• Davide Porco Jr 2° class KL -85kg vice campione regionale

• Giuseppe Riso Sr 2° class KL -65kg vice campione regionale

• Simone Morgese Sr 1° class KL -69kg campione regionale (stacca il primo pass per i campionati italiani)

• Giuseppe Camillò Jr 1° class -63 KL campione regionale (stacca il primo pass per i campionati italiani)

• Domenico Borello Jr 1° class -65kg Campione Regionale un atleta che alla sua prima gara disputa 3 match mostrando massima lucidità, buona astuzia e un bel bagaglio tecnico.

• Francesco Maiuolo Sr 1° Class -70kg campione regionale seppure infortunato il nostro guerriero ha saputo gestire i suoi due match portando a casa un meritatissimo oro.

• Louis Caruso OCad 1° Class 60+ campione regionale un atleta che ha mostrato un cambiamento dallo scorso anno notevole tanto da strameritare il successo raggiunto. Ci ha messo tutto il cuore in ogni match ed ha saputo gestire la sua emotività. Una finale alquanto tesa lo ha portato comunque sul gradino più alto del podio.

• Gabriele De Salvo OCad 1° Class -55kg campione regionale vince tutti i suoi match over points (oltre i punti prima del limite) primeggia alla grande in categoria e solleva in alto una meritatissima medaglia d’oro.

