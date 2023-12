Serie D, la Vibonese espugna Licata: i risultati della 19esima giornata

di F.R. S.

Licata – Vibonese 1 -3. Si sono giocate questo pomeriggio le partire valide per la giornata numero 19 del campionato di Serie D. Nel girone I, sono scese in campo tutte le formazioni calabresi, ad esclusione del Locri che ha osservato il turno di riposo. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato Dilettanti ha riposato anche il Ragusa, mentre Siracusa-Real Casalnuovo si giocherà domani. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 7 gennaio 2024. Nella ventesima giornata osserveranno il riposo LFA Reggio Calabria e Sancataldese. CONTINUA A LEGGERE QUI: Serie D, in coda vincono San Luca e Castrovillari. La Vibonese espugna Licata: i risultati della 19esima giornata