Serie D: la Vibonese batte il S.Agata ribaltando il risultato nella ripresa

di R.S.

VIBO VALENTIA – Una vittoria sofferta, arrivata dopo una partita messasi in salita, con la Vibonese costretta a scalare gradino dopo gradino per arrivare a conquistare i tre punti. Ma una vittoria comunque meritata. Nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, la squadra di Tommaso Buscè piega il Città di S.Agata con il risultato di 2-1 e aggancia momentaneamente al secondo posto il Siracusa (atteso domenica dalla gara di Locri), portandosi a -4 dalla capolista Trapani, che invece osserverà il turno di riposo. Al Luigi Razza un match non facile, che diventa come si diceva complicato quando i siciliani, allenati dall’ex Facciolo, passano in vantaggio con Capogna, abile a ribadire in porta una respinta di Del Bello. Da qui la lenta ma progressiva risalita della Vibonese, al cospetto di un avversario che si chiudeva bene e provava anche a ripartire. Tante le conclusioni verso la porta (alla fine saranno una ventina) da parte dei rossoblù e molti gli angoli collezionati (si arriverà a tredici corner).

Il risultato non cambia più nella prima frazione e allora ci si affida alla ripresa, quando la Vibonese incrementa il forcing, continua a far girare la sfera, si dimostra mentalmente in partita e fa vedere anche stavolta una certa brillantezza a livello atletico. Manca solo il cinismo sotto porta e questo lo concretizza il solito Ciotti, autore di una partita al solito brillante, con un tiro che non lascia scampo al portiere. A questo punto mister Buscè si gioca la carta Furina e il centravanti rossoblù ripaga la fiducia, facendosi trovare pronto sottoporta sul cross di Casalongue (pure lui da subentrato si è subito fatto trovare pronto) con il velo dell’onnipresente Ciotti. Nel finale l’altro neo entrato Favetta sfiora il tris, ma si conquistano ugualmente tre punti che fanno classifica e morale in vista del turno infrasettimanale di mercoledì, con la Vibonese impegnata a Ragusa.