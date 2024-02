Volley, la Tonno Callipo confeziona la 17esima vittoria in campionato

La Tonno Callipo mette in fila agevolmente la 17esima vittoria in campionato, stavolta contro la Pink Volo Lamezia fanalino di coda, già battuta nelle precedenti due gare di campionato e Coppa. Successo sempre per 3-0 da parte di Vinci e compagne, che consolidano la prima posizione in classifica, sempre a +7 da Pizzo. Gara senza storia per la formazione di coach Boschini, che nell’ottica della gestione delle risorse ha concesso un turno di riposo al duo brasiliano Suelen-Macedo ed al libero Darretta. Sestetto iniziale con la diagonale Fiorini-Scibilia, Martina Vinci e Cellamare al centro, Denise Vinci e Piarulli in banda, libero Landonio. I parziali alquanto bassi (a 7, 9 e 10) raccontano di un match senza storia a favore delle giallorosse, in evidenza con le due centrali Martina Vinci, top scorer con 15 punti, e Cellamare con 9. Anche in banda prestazione di buon livello da parte di Piarulli, seconda realizzatrice con 10 punti e di capitan Denise Vinci (8). Contributo importante anche da parte del libero Landonio, oltre che delle due palleggiatrici Salimbeni e Fiorini e della schiacciatrice Milazzo. Per la Tonno Callipo continua così il cammino positivo e, in settimana, si prepara anche per la Coppa Calabria. Mercoledì 21 febbraio infatti, è prevista al PalaValentia la seconda gara contro Gioia Tauro, che poi ospiterà dopo tre giorni le giallorosse nell’impegno di campionato.

«È stata una partita in cui il tasso tecnico tra le due squadre è stato del tutto differente – sottolinea il tecnico -, stiamo facendo un po’ di gestione delle energie su alcune giocatrici. Nei primi due set all’inizio abbiamo concesso tanto, soprattutto con Scibilia che sentiva un po’ la pressione di dover dimostrare quanto fatto in allenamento, quindi qualche errore c’è stato. Poi però i valori sono venuti fuori, nel senso che un turno lungo di servizio di Cellamare, quindi due-tre attacchi fatti bene hanno stabilito le distanze con le avversarie. Semmai la difficoltà per noi è stata quella di adattarsi ad una ridotta velocità di gioco. Poi però è andato tutto come doveva». Sul futuro aggiunge: «I prossimi due impegni con Gioia Tauro si prospettano simili alla gara con la Pink, quindi mi aspetto un risultato analogo. Noi continuiamo concentrati a lavorare per i nostri obiettivi. Mi ha fatto molto piacere ieri la prestazione di Giorgia, Giulia e Miriana che si sono fatte trovare pronte, facendo un’ottima partita. Come Mvp indico sicuramente Martina Vinci, che ieri ha fatto la differenza, una ragazza che sta crescendo tanto e vorrei continuasse a farlo ancora di più. Magari a volte non ci capiamo, ma credo molto in lei e nelle sue potenzialità; stiamo lavorando affinché mi convinca del tutto e per questo voglio darle questo premio e – conclude Boschini – stimolarla a fare sempre meglio».

Tonno Callipo volley Vibo- Pink volo Lamezia 3-0

(25-7, 25-9, 25-10)

Tonno Callipo: Salimbeni 2, Fiorini 3, Scibilia 8, M.Vinci 15, D.Vinci 8, Milazzo 4, Cellamare 9, Landonio (L), Piarulli 10. Ne: Suelen, Macedo, Darretta (L). All. Boschini

Pink volo: Apa, Buonfiglio (L), D’Audino, Furfaro, Gatto, Mercuri, Naumov, Talarico. Ne: A.Butera, D.Butera, Avignone, Battimelli. All. Cittadino

Arbitro: Elena Donato

