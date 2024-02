Volley femminile: Tonno Callipo ospita Gioia Tauro per la Coppa Calabria

È una Tonno Callipo che viaggia col vento in poppa quella di scena domani in Coppa Calabria. Diciotto gare ufficiali e diciotto vittorie piene tra campionato e Coppa, senza lasciare un briciolo di set alle avversarie. Dunque una nuova avventura entusiasmante al femminile per la Tonno Callipo, che sta premiando gli sforzi del presidente Pippo Callipo, mettendo su una squadra per raggiungere traguardi ambiziosi. Ovviamente un passo alla volta e le basi gettate in questa stagione inducono sicuramente all’ottimismo. Un mix di gioventù ed esperienza quello ben congegnato dal direttore sportivo Peppe Defina, con le indicazioni di coach Diego Boschini, abile a miscelare il tutto sul rettangolo di gioco. Pregevoli qualità tecniche unite a quelle morali per il gruppo giallorosso capitanato da Denise Vinci, che fanno della Tonno Callipo la squadra protagonista del torneo di Serie C. Dopo 17 vittorie in campionato, spazio dunque domani alla seconda giornata di Coppa Calabria, con la formazione giallorossa che ospiterà al PalaValentia Gioia Tauro, dopo aver esordito lo scorso 6 febbraio vincendo a Lamezia contro la Pink. Non è escluso che, dopo il match di campionato di domenica scorsa, anche contro la formazione reggina coach Boschini alterni gli effetti dell’intera rosa, in modo da dosare le forze specie nelle settimane in cui si gioca la Coppa Calabria. “L’obiettivo è di fare bene in entrambe le competizioni – spiega il tecnico Boschini – consapevoli che non bisogna mai abbassare l’attenzione, anche contro squadre come Gioia Tauro sulla falsariga dell’impegno con la Pink.

