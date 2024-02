Soriano in salute: 40 punti e terzo posto in classifica: ecco gli highlights dell’ultima vittoria (VIDEO)

Solo note liete per la squadra di Peppe Giovinazzo e terza vittoria di fila, sempre con il presidente Gianni Monardo in panchina. Per Fioretti 21° gol stagionale fra campionato e coppa

di R.S.

Terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica, fra l’altro con il record di punti in Eccellenza: mai il Soriano era arrivato a quota 40 e ci sono ancora sette partite da giocare. La stagione sopra le righe della squadra dei presidenti Monardo e Morabito continua. Lasciatasi alle spalle una fase di flessione, più che altro dal punto di vista dei risultati (ma anche per via di infortuni di un certo peso), la formazione rossoblù ha ripreso a marciare ottenendo il terzo successo di fila, ma anche nella gara precedente di Palmi, perduta per uno a zero, la squadra aveva offerto una grande prestazione, in linea con le successive.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Solo note positive, allora, per mister Giovinazzo, il quale ha ottenuto risposte da parte di tutta la squadra sotto molteplici aspetti. Ottime trame di gioco, numerose palle gol create, diversi tiri in porta e stato di forma eccellente. Solo sorrisi, allora, e altro momento di gioia personale per il presidente Giovanni Monardo, alla terza presenza in panchina e con 9 punti conquistati (con lui seduto al fianco del tecnico) da un gruppo che merita applausi nella sua interezza. Tutti hanno dato il massimo, sotto la pioggia, per una gara non facile su un campo via via sempre più pesante e contro un avversario che necessitava di punti per la salvezza.

Tra le tante note liete la 21ª marcatura stagionale (fra campionato e coppa) del bomber Simone Fioretti: l’acquisto a sorpresa della scorsa estate continua a mostrarsi implacabile sotto porta. In verità di reti ne aveva fatte tre, ma per due volte il gol è stato annullato a seguito di una presunta posizione di fuorigioco. Poco male: la vittoria è arrivata lo stesso al termine di un’altra prestazione convincente. Le immagini lo confermano.

LEGGI ANCHE: Il Soriano batte lo Stilomonasterace (2-0), sale al terzo posto e fa il record di punti in Eccellenza