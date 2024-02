Danza sportiva: nove vittorie per la Dance Academy F&M insieme alla Mangone Sport Center

Il trofeo New Hollywood Dance, svoltosi al PalaGallo di Catanzaro, ha regalato nuove soddisfazioni alla Dance Academy F&M con la Mangone Sport Center, protagonisti assoluti con i propri allievi. Alla manifestazione organizzata da Luigi Papaleo e Rossana Grande, il numeroso gruppo vibonese si è regalato una giornata da ricordare sia per i risultati finali ottenuti, sia per lo spettacolo offerto, che ha ottenuto grandi consensi. Ma questa, ovviamente, non è una novità, piuttosto una tradizione che si rinnova, perché dietro tutto questo ci sono la passione e la dedizione, la costanza e lo studio. Ci sono maestri che insegnano con una competenza infinita, con una pazienza estrema e con la capacità di stabilire una grande intesa con i propri allievi.

Da queste basi, ecco arrivare ai risultati ottenuti: 9 piazzamenti al primo posto e tre al secondo, nelle categorie under 7-9-11-13-16. Piccoli o giovani, gli allievi della Dance Academy F&M con la Mangone Sport Center hanno dato vita ad una manifestazione di un certo spessore, ricevendo anche i complimenti dei rispettivi maestri: «Ci avete riempito di emozioni, una dietro l’altra. Con passione, dedizione, costanza e studio avete portato il podio in tutte le categorie e classi». Ed ancora: «Complimenti ai nostri allievi del solo latin: Sarah Giurlanda, Virginia Esposito, Gioia Maria Marcello, Carol Saitta, Ilary Maglia e Francesco Sardanelli. Prima gara prima esperienza per voi siete stati bravissimi».

Da parte dei maestri Morena e Francesco Fortuna ecco quindi un «ringraziamento alla nostra stilista Giovanna Cuomo, che fa splendere tutti i nostri allievi, alla maestra Melissa Belsito che segue costantemente e supporta tutti gli allievi e tutti i genitori per la fiducia dataci e per il sostegno». E infine: «Grazie alla signora Mimma che ci accompagna sempre insieme alla nostra adorata famiglia, Giuseppina De Luca, Giuseppe Fortuna, Nicola Riga e Chiara Cerminara».

