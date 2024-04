Serie D | Al “Luigi Razza” la sfida tra la Vibonese e il Siracusa

Tutto pronto allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia per la partita di calcio – valevole per il campionato di Serie D – tra la Vibonese e il Siracusa. Fischio di inizio alle ore 15:00. I padroni di casa provano ad approfittare di questo scontro diretto poiché una vittoria della Vibonese porterebbe più carica in vista dei play off. Tutto esaurito allo stadio con i tifosi pronti a sostenere la squadra in una sfida che non si presenta per nulla facile. Il Siracusa punta infatti a portare a casa i tre punti per blindare il secondo posto in classifica con due giornate di anticipo. La Vibonese è tuttavia pronta a dare il meglio in campo supportata dal pubblico di casa. Il Siracusa viene dalla vittoria rifilata al Castrovillari con il risultato di 3 – 1. I precedenti: la Vibonese nelle ultime 8 sfide non ha mai vinto contro il Siracusa, mentre i siciliani sono avanti di 3 vittorie, la prima nel 2016 in serie D, l’ultima nel 2019 in serie C. L’ultima gara è terminata in parità 2 – 2 nel 2023. Direttore di gara sarà l’arbitro Giovanni Castellano Nichelino, assistenti: Mateo Sadikaj di Mestre e Luca Mocci di Oristano.

Le formazioni: VIBONESE: Del Bello; Ciotti, Onraita, Baldan, Malara; Esposito; Castillo, Borgia, Staropoli, Furina; Favetta . A disposizione: Polidori, Terranova, Mal, Anzelmo, Casalosangue, Gaeta, Iuliano, Puca, Carbone. Allenatore: Buscè.

SIRACUSA (4-3-3): Lumia; Di Paola, Benassi, Suhs, Sena; Limonelli, Aliperta, Vacca, Alma, Maggio, Russotto. A disposizione: Bracaj, De Caro, Kalombola, Ruffino, Esposito, Teijo, Zampa, Arcidiacono, Lo Faso, Forchignone, Sarao. Allenatore Spinelli.

RISULTATO FINALE: VIBONESE 0 – SIRACUSA 1