Giornata nazionale dello sport, a Pizzo oltre trecento ragazzi. I promotori: «È stata una grande festa»

Oltre trecento giovani hanno partecipato alla Giornata nazionale dello sport del Coni che si è svolta ieri. L’evento, a carattere nazionale coinvolge ogni anno tutte le province d’Italia e per quella di Vibo Valentia è stata scelta Pizzo. “Dal gioco ai giochi olimpici. Festeggia con noi la Giornata nazionale dello sport”: questo lo slogan dell’evento che godeva del patrocinio del Comune di Pizzo. Una manifestazione che ha riscosso consensi non solo fra i ragazzi, ma anche fra i tanti curiosi accorsi nella villetta delle mamme e spazi sportivi adiacenti.

Dalle 16.00 fino alle 20,00, è stata una grande festa dello sport per tutti: per i ragazzi ma anche per gli adulti un pomeriggio di grande divertimento nel segno dello stare insieme e della condivisione dei sani valori dello sport. Tante le discipline in cui i ragazzi si sono potuti cimentare, dal calcio alla pallavolo, dalla pallacanestro alle bocce, dalla ginnastica artistica alle arti marziali (in particolare la kick boxing), fino alle simulazioni di surf e di moto d’acqua. Ma in tanti hanno usufruito della palestra a cielo aperto del parco, inaugurata per l’occasione dall’amministrazione comunale pizzitana. Tutto svolto in piena sicurezza grazie alla presenza dei volontari delle associazioni di protezione civile dell’Augustus Vibo Valentia e dell’Anpanagepa e del medico Donatella Fazio.

«Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione – ha dichiarato Giorgio Lico, vice presidente regionale del Coni Calabria -. Ma anche per i tanti che si sono cimentati in tutte le attività sportive proposte. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che hanno aderito a questa splendida giornata, al sindaco Sergio Pititto e a Michele La Rocca, per questo evento fiduciario del Coni vibonese, per la sinergia che si è creata. È la dimostrazione che quando si fa squadra le manifestazioni riescono bene. I ragazzi si sono divertiti, sono stati felici e questo è quello che conta di più».

«Come pensavamo è stata una bella giornata di sport – ha aggiunto il sindaco di Sergio Pititto– la nostra città si è trasformata in una palestra a cielo aperto con diversi sport che hanno coinvolto tutti. Come amministrazione comunale cerchiamo di promuovere al meglio lo sport perché siamo convinti che esso sia salute, benessere e riesce a far socializzare i ragazzi tra loro e quindi siamo a disposizione per collaborazioni future con il Coni, da Giorgio Lico a Michele La Rocca, che ringrazio, a nome della mia amministrazione. Oggi inauguriamo la palestra all’aperto, ma siamo all’opera per dotare tutto il territorio di tanti impianti sportivi diffusi». Al termine della giornata anche i genitori dei bambini e ragazzi si sono complimentati evidenziando l’ottima organizzazione dell’evento.