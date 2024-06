Alla rassegna “Tropea in corsa” bella prova dell’Atletica San Costantino

Bella prova degli uomini dell’Atletica San Costantino Calabro alla “Tropea in corsa”. La seconda edizione della gara podistica internazionale ha visto la presenza di centinaia di atleti provenienti da ogni regione d’Italia, ritrovatisi nella nota località della Costa degli Dei per partecipare a una delle corse più attese dell’anno e per dare vita all’ennesima giornata di sport, divisi in categorie per garantire massima rappresentatività e inclusione. Il sodalizio sancostantinese si è distinto, in particolare, con l’ottimo Rocco Donato, il quale ha registrato il miglior tempo tra le associazioni sportive di settore vibonesi. Alle sue spalle l’altro bravo atleta Giuseppe Cusimano. L’atletica San Costantino Calabro, oltre che con Donato, ai nastri di partenza si è presentata con Italo Loco, Pasquale Rubino, Nunzio Briga e Antonio Mercatante, i quali hanno tagliato il traguardo con una prestazione degna di nota e con tempi ragguardevoli, che premiano la loro passione per questa affascinante e dura disciplina sportiva e la loro voglia di tenere alti i colori della società di appartenenza. Al termine della “Tropea in corsa” gli organizzatori hanno voluto sottolineare l’importanza di manifestazioni del genere, tese a promuovere la disciplina e i sani valori dello sport in genere. Il tutto, con l’auspicio che la terza edizione della rassegna riesca a proporre un’ulteriore crescita e a richiamare ancor più partecipanti, consolidando il fatto di essere ormai diventata uno degli appuntamenti podistici regionali più attesi dell’anno.