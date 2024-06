Pesistica, due giovani atleti delle Fiamme Oro di Vibo sono campioni italiani Under 17 e Under 13

Al centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma si sono svolte le finali nazionali U17 di Pesistica, dove a rappresentare i colori delle Fiamme Oro sezione giovanile di Vibo Valentia c’erano Christian Boer, Alessandra Castagna e Carlotta Francesca Torcasio.

La finale, riservata ai migliori sei atleti qualificati tramite le fasi regionali, ha visto conquistare un prestigioso titolo italiano Under 17 a Christian Boer, nella categoria 89 Kg, dopo essere arrivato secondo nell’esercizio dello strappo, con 95 Kg ha avuto la meglio sollevando 120 Kg di slancio in terza ed ultima prova che è stata decisiva per il conseguimento del titolo, viste le prime due alzate nulle, dando così prova di carattere e maturità.

Prestazione di rilievo per Alessandra Castagna che, giunta ad un passo dal titolo, dopo una gara combattuta con la diretta avversaria, ha conquistato il secondo gradino del podio, nella categoria +81 Kg, con 65 Kg di strappo, che le ha permesso di conquistare l’oro della specialità, e 75 Kg di slancio.

Ottima prestazione anche per Carlotta Francesca Torcasio, nella categoria fino a 76 Kg, sfiorando la medaglia di bronzo nella specialità dello strappo con 57 Kg e sollevando 68 Kg nello slancio, che le ha permesso di conquistare comunque un prestigioso quinto posto.

Ulteriore risultato di rilievo e di prestigio è la conquista del titolo italiano Under 13 da parte di Domenico Rito, nella categoria 81 Kg, dove la classifica nazionale, stilata d’ufficio, è stata redatta attraverso i risultati ottenuti nella gara regionale disputata il 12 maggio scorso. L’atleta ha ottenuto il titolo italiano sollevando 55 Kg nello strappo e 70 Kg nello slancio.

Si conclude così l’attività agonistica del 2024 dove il settore giovanile Fiamme Oro di Vibo Valentia è riuscito ad ottenere ottimi risultati che danno lustro al lavoro svolto in questi ultimi mesi e che vede il territorio vibonese crescere in una disciplina ancora ai più sconosciuta.