Nazionali pesistica: bronzo per atleta delle Fiamme oro-sezione giovanile Vibo

Un risultato di prestigio che va a completare il cammino di crescita iniziato col quarto posto nel 2023 dei campionati Under 13

La Sezione giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato presente presso la Scuola allievi agenti “Andre Campagna” di Vibo Valentia dal primo giugno 2022, illustra le prestazioni sportive dei propri iscritti, curate dal vice sovrintendente Moreno Boer, già olimpionico della specialità. Si sono infatti svolte a Roma, presso il centro sportivo olimpico dell’Esercito, le finali nazionali U15 di Pesistica, ove era presente l’atleta Teresa Giorgia Belcastro. La finale, riservata alle migliori 6 atlete qualificate tramite le fasi regionali, l’ha vista conquistare un’ottima medaglia di bronzo, sollevando nell’esercizio dello strappo 47 Kg e 58 Kg nello slancio, riuscendo anche a migliorare i propri record personali. Risultato di prestigio, che va a completare il cammino iniziato col quarto posto nell’edizione 2023 dei campionati nazionali Under 13, e che la vedrà nuovamente protagonista nella prossima edizione 2025. A fine maggio si svolgeranno le finali Under 17, che vedranno come portacolori della sezione giovanile Carlotta Francesca Torcasio, categoria 76 Kg, Alessandra Castagna, categoria 87 Kg e Christian Boer, categoria 89 Kg, con l’auspicio di ottenere risultati di rilievo.

